Cristiano Ronaldo homenageado pelo Real Madrid

O internacional português Cristiano Ronaldo foi ontem homenageado pelos 400 golos que apontou ao serviço do Real Madrid, número que atingiu na terça-feira, depois de marcar um ‘hat trick’ na Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo marcou os três golos com que o Real Madrid venceu o vizinho e rival Atlético Madrid, por 3-0, na primeira mão das meias-finais da ‘Champions’, em jogo disputado no Estádio Santiago Bernabéu.

Na homenagem ao jogador português, que decorreu na cidade desportiva Valdebebas, esteve o presidente do clube, Florentino Pérez, que entregou a Cristiano Ronaldo uma camisola com o número 400 nas costas: “É algo muito especial. É uma quantidade de golos muito grande, não o esperava. É fruto de trabalho da equipa, do meu trabalho, de todos os que trabalham no clube e pelos adeptos, que nos apoiam sempre”, referiu Cristiano Ronaldo.

O extremo português falou ainda do jogo de terça-feira, considerando que foi “cheio de emoções”: “A equipa esteve fenomenal e marcar três golos fez com que fosse uma noite especial”, sublinhou Cristiano Ronaldo, adiantando que o resultado deixou os ‘merengues’ “um pouco mais perto de Cardiff [da final]”.

O Real Madrid, recordista de títulos europeus, com 11, procura ser a primeira equipa a conseguir vencer a Liga dos Campeões, no actual modelo, em duas vezes consecutivas.