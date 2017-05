Construção: Salário de trabalhadores não residentes sobe 4 por cento

O salário dos trabalhadores não-residentes empregados no sector da construção civil cresceu 4 por cento no primeiro trimestre do ano – em relação aos últimos três meses do ano passado – e atingiu a média diária de 750 patacas. De acordo com os Serviços de Estatística e Censos, a média salarial no sector da construção é agora de 830 patacas, o que significa um crescimento de 1,8 por cento.

Quando ao salário dos residentes, houve um aumento ligeiro de 0,4 por cento face ao trimestre anterior. Em média os trabalhadores locais do sector da construção recebem agora 1045 patacas por cada dia de trabalho.