Citilink vai voltar a ligar Díli à Indonésia

A companhia aérea indonésia Citilink, subsidiária da Garuda, anunciou ontem que começa no dia 12 de Maio uma nova rota entre a capital indonésia, Jacarta, e a capital timorense, Díli, com escala na ilha indonésia de Bali.

O anúncio foi feito pelo presidente da Citilink, Juliandra Nurtjahjo que explicou que Díli torna-se assim “o primeiro destino regional” da empresa que quer no futuro próximo expandir as suas rotas, quer no mercado doméstico, quer no mercado internacional.

Entre Setembro de 2015 e Janeiro de 2017 aviões da Citilink asseguraram uma ligação diária entre Díli e Denpasar (Bali) que era realizada através da empresa Air Timor, que anunciou no início do ano a suspensão dessa rota.

A Air Timor explicou que suspendia os voos por perdas acumuladas de três milhões de dólares, responsabilizando directamente o Governo por decisões que levaram a um excesso de capacidade na rota – com sete voos semanais cada da Citilink (Air Timor) e da Sriwijaya e três da NAM Air (subsidiária da Sriwijaya).

Dias depois, o vice-ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Inácio Moreira, disse à Lusa que o Governo estava em contacto com Jacarta para analisar a possibilidade dos voos serem retomados.

O responsável da Citilink explicou que a rota será feita com um Airbus A320 de 160 lugares.

O avião parte de Jacarta às 04:55 locais e parte de Bali às 09:25 com a chegada a Díli por volta das 13:20 locais.

Juliandra explicou que a rota se justifica pelo crescente número de viajantes entre os dois países e pela vontade da Citilink ampliar as suas rotas. Na fase final da ocupação indonésia de Timor-Leste e nos primeiros anos depois da independência a ligação entre Jacarta e Díli, também com escala em Bali, era feita pela Merpati.