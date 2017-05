Chui Sai On preside à primeira reunião da Comissão de Trabalho para a Construção de “Uma Faixa, Uma Rota”  

Realizou-se na terça-feira a primeira reunião plenária da Comissão de Trabalho para a Construção de “Uma Faixa, Uma Rota”, presidida pelo Chefe do Executivo. No encontro, Chui Sai On salientou vários aspectos relativos ao desenvolvimento dos trabalhos da Comissão ao longo deste ano. O líder do Governo lembrou que os membros do organismo “têm que participar na promoção do correcto conhecimento e do amplo consenso entre os diversos serviços, entidades e sectores da sociedade sobre a iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’”.

Para o Chefe do Executivo é também necessário “assegurar a boa relação entre o Governo Central e Macau, entre os diversos serviços públicos, entre o Governo e as associações civis, proporcionando assim um melhor ambiente que permita a discussão de ideias, a construção conjunta e a partilha dos frutos de desenvolvimento, em prol da elevação da capacidade de desenvolvimento e da sensação de realização dos cidadãos através da participação no processo de desenvolvimento do País”.

A Comissão, criada em Fevereiro deste ano, “é responsável pela coordenação dos trabalhos de participação e contribuição” da RAEM na construção de “Uma Faixa, Uma Rota”. O organismo funciona na dependência directa do Chefe do Executivo e é composto pelos cinco secretários e por membros oriundos das respectivas tutelas.