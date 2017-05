Chui Sai On apela à participação dos jovens no desenvolvimento de Macau

Numa mensagem dirigida às gerações mais jovens, o Chefe do Executivo sublinha o esforço do Governo na melhoria do panorama educacional de Macau e na optimização das infra-estruturas e dos recursos humanos, em prol da obtenção de melhores resultados educativos. Em contrapartida, Chui Sai On quer que os jovens contribuam para a construção de uma sociedade mais próspera e para o desenvolvimento do território.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, fez ontem um apelo aos jovens do território para que “assumam uma participação activa no desenvolvimento contínuo de Macau”.

“A construção e o desenvolvimento do futuro da RAEM requerem a vossa participação, especialmente o vosso espírito inovador e responsável. Espero que, ao terminarem esta fase da vossa vida, assinalada pela saída da escola, e ao entrarem numa nova etapa, ponham em prática os vossos conhecimentos e avancem rumo à concretização de realizações pessoais, assim como espero que possam contribuir para o desenvolvimento da sociedade com os vossos saberes”, afirma o Chefe do Executivo numa mensagem dirigida aos jovens e ontem divulgada.

“Estamos numa época cheia de mudanças e de oportunidades, e cada um de nós tem a possibilidade de desenvolver os seus potenciais e de mostrar as suas habilidades. Desde que tenham sonhos, que sejam competentes e que persistam no espírito trabalhador, empreendedor, modesto e pragmático dos residentes de Macau”, acrescenta o líder do Governo.

Chui Sai On sublinha o empenho do Executivo da RAEM na implementação das políticas “Promover a prosperidade de Macau através da Educação” e “Construir Macau através da formação de talentos”. O Chefe do Executivo frisa o esforço do Governo nos últimos anos na construção de “mecanismos eficientes de longo prazo nas áreas da educação e da formação de quadros qualificados”, como a criação da Comissão de Desenvolvimento de Talentos.

“O Governo, mediante a adopção de políticas específicas e através da disponibilização de recursos, tem dedicado os maiores esforços para a melhoria do ambiente educativo de Macau e para a optimização das infra-estruturas e dos recursos humanos na área de educação, em prol da obtenção de melhores resultados educativos”, afirma na mensagem.

Chui Sai On prossegue, sublinhando que o Governo se mantém atento a todas as fases do crescimento dos jovens, dedicando todos os esforços para proporcionar os melhores recursos educativos e os mais diversificados apoios, para que, em comunhão de esforços com os pais, sejam criadas condições ideais para a formação e sucesso: “Sempre acreditámos que o ensino é uma importante força motriz para o desenvolvimento da sociedade, e que apenas proporcionando uma boa formação para as gerações seguintes, se pode garantir a sucessão de gerações, em que cada uma delas é mais forte que a anterior”.

Nesta sua intervenção, o Chefe do Executivo refere-se à sua própria experiência, enquanto estudante, ele que completou o curso universitário há mais de 30 anos”: “Naquela altura, eu optei por continuar os estudos no exterior e regressar depois a Macau, terra onde nasci e cresci. Neste ‘cruzamento’ da vida, são opções para os jovens a continuação dos estudos, a formação profissional, o emprego ou criação de um negócio. Uns optam por prosseguir os estudos; e outros optam pelo emprego ou pela criação de um negócio em Macau, no Interior da China ou no estrangeiro”, lê-se na mensagem. Chui Sai On conclui a intervenção renovando o apelo aos jovens que optem por prosseguir os seus sonhos fora do território a quem afirma esperar que, um dia, “regressem a casa e contribuam para o desenvolvimento de Macau”.