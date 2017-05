Celebrações do centenário das aparições de Fátima arrancam hoje, na Sé Catedral

Com o centenário das aparições de Fátima à porta, tem hoje início, na Sé Catedral, uma novena que se vai prolongar por mais de uma semana. Em Portugal, o Papa Francisco desloca-se à Cova da Iria para assinalar a efeméride e canonizar dois dos pastorinhos que testemunharam, na Cova da Iria, em 1917, o aparecimento da Virgem Maria.

Joana Figueira

Foi há cem anos que, na Cova da Iria, então parte do concelho de Ourém, a Virgem Maria terá aparecido a três crianças. Entre Maio e Outubro de 1917 – ano em que se continuavam a perder vidas para a Primeira Guerra Mundial e se propagava o comunismo na Rússia – Nossa Senhora – posteriormente dita de Fátima – surgiu repetidas vezes aos pastorinhos, associada “à conversão de pessoas individuais e das comunidades” globais no sentido da crença em Jesus Cristo. Os três pastorinhos – Lúcia, Francisco e Jacinta Marto – tornaram-se, desde então, figuras incontornáveis da Igreja Católica e, este ano, a propósito do centenário das aparições, o Papa Francisco anunciou a canonização dos dois videntes mais jovens, que terá lugar no Santuário de Fátima no dia 13 de Maio. Em Macau, as celebrações arrancam hoje com a Novena de Nossa Senhora de Fátima e culminam no dia 13 com uma procissão que deverá levar a imagem da Virgem à Ermida da Penha.

Alteram-se rituais e caminhos este ano e todas as celebrações têm como local de partida a Sé Catedral. “Este ano é especial”, começa por dizer Luís Sequeira ao PONTO FINAL. O sacerdote explica que a escolha da Sé Catedral como centro nevrálgico das celebrações surgiu “como manifestação da importância e consideração a esta celebração.”

Apesar de o plano de celebrações arrancar oficialmente hoje, o centenário das aparições marianas em Fátima tem vindo a ser assinalado desde Maio do ano passado por iniciativa da Diocese de Macau, sob a alçada do bispo Stephen Lee. Foram 12, as igrejas e paróquias da RAEM que receberam a imagem de Nossa Senhora de Fátima por um período de cerca de um mês, explicou o antigo superior da Companhia de Jesus em Macau: “Houve também alguma sessão de formação e algumas recordações a propósito de Nossa Senhora, bem como um esforço para que as diferentes línguas pudessem participar, isto é, a chinesa – em maioria – e, depois, a portuguesa e a inglesa”, sendo que, nesta última, Luís Sequeira destaca a comunidade filipina radicada em Macau.

A Novena de Nossa Senhora de Fátima prolonga-se até ao dia 12, dia em que terá lugar a Adoração Eucarística na Sé Catedral, em inglês às 19h15, em língua chinesa às 20h15 e em português às 21h30. Já no dia 13 de Maio, o território celebra, como habitualmente, a Festa de Nossa Senhora de Fátima, com a Eucaristia Solene às 17h45, seguida de uma procissão que se inicia na Sé Catedral e que se estende até à capela da Penha.

“Procurámos melhorar, inclusive com maior participação, a própria procissão que é bastante longa: é a maior e mais expressiva do ano. (…) Este ano haverá uma atenção especial aos colégios. Já havia antes – não tão focada nos colégios –, mas desta vez pensou-se que seria bom que todos os colégios pudessem participar, respeitando, diria, a fé de cada um. De facto, conseguiu-se calmamente conjugar as coisas de maneira a que cada um tenha uma pequena participação”, apontou o padre Luís Sequeira ao PONTO FINAL.