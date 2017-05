Catarina Guerra Gonçalves apresenta obra sobre protecção de dados

A Fundação Rui Cunha acolhe na próxima segunda-feira, ao final da tarde, o lançamento da obra “Transborder Data Flows and Macau SAR Data Protection Framework” (Fluxo de Dados Transfronteiriços e o Quadro de Protecção de Dados da Região Administrativa Especial de Macau), volume que tem por base a tese de mestrado de Catarina Guerra Gonçalves. O lançamento decorre a partir das 18h30 e conta com apresentação do deputado Leonel Alves e da docente universitária Vera Lúcia Raposo.

Catarina Guerra Gonçalves concluiu a sua tese de mestrado em 2015 pela Faculdade de Direito da Universidade de Macau. O trabalho, agora editado em livro, versa sobre temas como o processamento de dados electrónicos, políticas governamentais e protecção de dados. No que concerne à recolha e transferência de dados pessoais para outras jurisdições, o livro foca-se no contexto legal da RAEM mas alarga o campo de análise, abordando a implementação, aplicação e justiça dos modelos consagrados em Portugal, Estados Unidos e Hong Kong.