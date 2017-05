Bazar na Taipa confirma estatuto de Macau como “melting pot” de culturas

O encontro “Zoom Bazaar” que decorre amanhã, sexta-feira, no Lax Café, na Taipa, vai mostrar um pouco da faceta de “melting pot” cultural que sempre caracterizou Macau. Entre as 18h30 e as 21h vai haver música, bebidas, petiscos e um bazar com produtos artesanais de fornecedores locais de diversas nacionalidades.

Cláudia Aranda

O Lax Café, na Taipa, organiza amanhã, sexta-feira, a partir das 18h30 o evento “Zoom Bazaar”, que junta cinco expositores e fornecedores locais – residentes em Macau, de várias nacionalidades à habitual “Happy Hour” que o café organiza até às 21h. O evento promete música, bebidas, sobremesas “vegan” cruas, uma mostra de produtos artesanais e – sobretudo – uma oportunidade de convívio entre residentes de várias origens.

Este é o primeiro encontro do género organizado pelo Lax Café – nome que tem origem na palavra “relax” – aberto há cinco anos na Rua de Bragança, explicou ao PONTO FINAL Nicole Helm, a canadiana proprietária e gerente do espaço, especializado em hamburguers e “comfort food”.

A ideia de promover o bazar partiu das romenas Roxana Pintea, em Macau há cinco anos, e Andreea Apostol, há oito anos no território, que decidiram organizar um bazar “pequeno e íntimo”, onde as pessoas pudessem experimentar e conhecer outros produtos durante a “Happy Hour” do Lax Café: “Esta é a primeira vez que organizamos este evento, mas a intenção é torná-lo regular, talvez uma vez por mês ou uma vez a cada poucos meses” disse Roxana Pintea ao PONTO FINAL.

Roxana e o companheiro Ronnie Conde Vaz – ele também metade filipino e metade português, há 24 anos a viver entre Macau e Portugal – vão mostrar o trabalho que desenvolvem no campo da fotografia de retrato – de famílias, maternidade, recém-nascidos, produtos e eventos – e de estúdio que o casal desenvolve sob a marca “Script of Memories”.

Andreea Apostol é a criadora da marca “Rawlicious”, especialista em sobremesas “vegan”, cruas, “mas doces”. A romena vai levar ao Lax Café uma selecção de bolos vegan crus, tartes cruas, queques crus e outras especialidades “vegan raw”.

A marca de joalharia Luv & Bart – das australianas Carmen Barter e Sarah Heer Luvisotto – vai também marcar presença, com um expositor de pulseiras, brincos e outras peças de bijuteria. A YaYo-Craft Collection – da também romena Mihaela Branza, há quatro anos em Macau – vai lançar no “Zoom Bazaar” a sua primeira colecção de malas artesanais, além de mostrar os habituais adereços para o cabelo, saias de tule para criança, bonecas de pano e outros produtos feitos à mão. A “Mementos of Macau”, da norte-americana Georgia Creeden, a viver há cerca de 20 anos no território, expõe uma colecção emoldurada de rótulos vintage de marcas de panchões fabricados no território e na República Popular da China, entre os anos 1930s a 1990s.

A “Happy Hour” tem um custo de 150 patacas com direito a duas bebidas – vinho ou cerveja – e um prato de petiscos da casa, explicou Nicole Helm. Para lá chegar, recomendam-se os autocarros números 22, 25X e 25.