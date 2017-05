Voo MH17: Malaysia Airlines vai indemnizar casal australiano

A companhia aérea Malaysia Airlines chegou a acordo com um casal australiano para o pagamento de uma indemnização compensatória. O casal perdeu vários familiares no avião derrubado por um míssil no leste da Ucrânia há três anos, informou a imprensa local.

O acordo foi alcançado na sequência de uma acção apresentada contra a companhia aérea por Anthony Maslin e Marite Norris, um casal de Perth que perdeu os três filhos, de 12, 10 e oito anos, e o pai da mulher que viajava com eles no avião. A companhia aérea anunciou um “acordo amigável e confidencial” com a família, que culminou na retirada da acção.

A Malaysia Airlines disse que não vai divulgar pormenores do acordo por respeito à privacidade da família, indicou um comunicado citado pelo diário The Star.

O avião do voo MH17 fazia a rota entre Amesterdão e Kuala Lumpur com 298 pessoas a bordo, incluindo 173 holandeses, quando foi derrubado a 17 de Julho de 2014.

Uma investigação internacional determinou que o avião foi atingido por um míssil do sistema antiaéreo russo BUK, disparado a partir de um campo do leste da Ucrânia controlado por separatistas pró-russos.

Em 2014, a companhia malaia Malaysia Airlines perdeu dois aviões. Além do Boeing 777 (voo MH17) abatido a 17 de Julho por um míssil na zona de conflito do leste da Ucrânia, onde combatem as forças governamentais e os rebeldes pró-russos, a empresa perdeu também o avião que operava o voo MH370.

O voo MH370 desapareceu a 8 de Março, quando fazia a ligação entre Kuala Lumpur e Pequim, com 239 pessoas a bordo.

Uma semana depois do acidente confirmou-se que o último sinal foi recebido sete horas depois da partida, quando o aparelho sobrevoava o oceano Indico.