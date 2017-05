Donald Trump poderá aceder a pedido de Sheldon Adelson

Sheldon Adelson pediu e Donald Trump parece interessado em cumprir. O vice-Presidente dos EUA, Mike Pence, disse na terça-feira que o presidente norte-americano está a “considerar seriamente” mudar a embaixada norte-americana em Israel de Telavive para Jerusalém. A declaração de Pence foi feita na véspera de uma visita à Casa Branca do Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas.

Trump também está “pessoalmente comprometido” em ser o primeiro presidente norte-americano a acabar com prolongado conflito israelo-palestiniano, acrescentou Pence.

A eventual mudança da embaixada é um acto cheio de significado político que deverá enfurecer os palestinianos, que querem Jerusalém-Leste, que foi capturada em 1967, como futura capital e parte do seu território soberano.

Esta decisão, a ser tomada, também iria distanciar os Estados Unidos da América da maior parte da comunidade internacional, incluindo os seus aliados mais próximos na Europa Ocidental e no mundo árabe. A sugestão de mudar a embaixada dos EUA de Telavive para Jerusalém foi feita por várias figuras de peso da comunidade judaica norte-americana, entre as quais se encontram Sheldon Adelson. O magnata da indústria do jogo e presidente da Sands China foi, de resto, quem contribuiu com o maior donativo para a cerimónia de tomada de posse de Donald Trump, ao oferecer nada mais nada menos do que cinco milhões de dólares para o efeito.