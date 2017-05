Defesa de Park Geun-hye reitera inocência de ex-presidente sul-coreana

O julgamento da antiga Chefe de Estado teve início na terça-feira, numa sessão na qual Park não marcou presença. A defesa da antiga presidente da Coreia do Sul, que se encontra em prisão preventiva desde o final de Março, voltou a negar as acusações dirigidas contra a arguida.



A defesa da ex-Presidente da Coreia do Sul negou na terça-feira todas as acusações de que Park Geun-hye foi acusada na sessão preliminar do julgamento pelo papel no caso de corrupção que envolve Choi Soon-Sil.

Park, de 65 anos, cuja presença em tribunal não era anteontem obrigatória, não assistiu à primeira sessão do julgamento. O advogado Yoo Yeong-ha, que lidera a equipa de defesa, reiterou a inocência da ex-Presidente e pediu para analisar o sumário da investigação realizada pelo Ministério Público sobre o caso, que conta mais de 120.000 páginas.

O advogado argumentou que podem existir várias inconsistências e disse que o Ministério Público assumiu, durante a investigação, que Park continuou a exercer as funções presidenciais até Março, embora o parlamento a tenha destituído em Dezembro, uma decisão que o Constitucional tornaria efetiva a 10 de Março.

Esta primeira sessão destinava-se a rever as acusações contra Park e começar a estabelecer as datas para os diferentes testemunhos. O tribunal do Distrito Central de Seul, que julga o caso, deverá realizar duas ou três sessões preparatórias antes de uma primeira sessão formal prevista para Junho.

Park, em prisão preventiva desde 31 de março, está acusada de 18 crimes, incluindo revelação de segredos de Estado, coação, abuso de poder e suborno, um crime que a Coreia do Sul castiga com um mínimo de dez anos de prisão até prisão perpétua.

O Ministério Público considerou provado que Park criou uma rede com a amiga Choi Soon-sil, conhecida como a “Rasputina” pela influência exercida sobre a ex-Presidente, através da qual, entre outras coisas, solicitou e obteve subornos de pelo menos três grandes grupos empresariais, avaliados em cerca de 50 milhões de dólares.

O caso abalou os fundamentos políticos e económicos da Coreia do Sul, uma vez que entre os detidos encontram-se directores executivos de grandes empresas, incluindo o da Samsung, cujo herdeiro e vice-presidente, Lee Jae-yong, está em prisão preventiva desde Fevereiro.

Esta foi a primeira vez que a Coreia do Sul destituiu um Presidente democraticamente eleito.