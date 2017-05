Vice-Presidente do IC pede desculpa por atraso no arranque do Hush

Problemas técnicos levaram a um atraso de cerca de cinco horas no arranque do festival de rock Hush!!Concerto na Praia, no primeiro dia do evento, que decorreu no domingo, na praia de Hac Sá. Ontem, no segundo dia de concertos, o vice-presidente do Instituto Cultural, Kent Ieong Chi Kin, presente em Hac Sá, pediu desculpa ao público – que, apesar de tudo, não arredou pé – e garantiu que este tipo de eventos ao ar-livre são para continuar.

Texto e Fotos de Cláudia Aranda

Estava previsto que os dois dias do festival de rock Hush!!Concerto na Praia começassem às 13h e prosseguissem até às 20h. Mas, no domingo, a primeira banda em cartaz – “Break the Rules”, de Macau – só acabou por conseguir entrar em palco para tocar por volta das 18h. Para compensar o atraso, o Instituto Cultural (IC), organismo responsável pela organização do evento – em conjunto com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) – optaram por prolongar a música até às 23h, três horas além da hora de encerramento originalmente prevista.

Presente no local dos concertos, ontem, no segundo dia do evento no Areal de Hac Sa, o vice-presidente do Instituto Cultural, Kent Ieong Chi Kin, explicou ao PONTO FINAL que o problema esteve relacionado com uma deficiente instalação dos cabos eléctricos que deveriam garantir o abastecimento estável de energia eléctrica ao palco, em termos de som e de iluminação, durante as horas pelas quais se prolongou o concerto: “Tivemos que verificar cada uma das ligações eléctricas para perceber qual era o problema e como resolvê-lo”, adiantou o responsável. Do imprevisto imbróglio resultou um atraso de cerca de cinco horas, adiantou Ieong Chi Kin, acrescentando que a instalação eléctrica foi substituída no domingo à noite, de maneira a assegurar que o segundo dia de concertos decorresse normalmente.

Na sequência das dificuldades técnicas que se verificaram, o alinhamento dos concertos foi alterado e duas das bandas convidadas acabaram mesmo por não actuar, pois tiveram que regressar aos locais de origem: Ellen Loo, de Hong Kong, e Mary See The Future, de Taiwan. Duas outras formações musicais, de Macau – Kinoco Hotel e Sonia Ka Ian Lao ± VJ Miguel – aceitaram integrar o alinhamento previsto para ontem, segunda-feira, que passou a contar com um total de 16 bandas em palco, com a prestação de cada uma a ficar limitada a não mais de três músicas por cada actuação:

“Pedimos desculpa ao público, que esteve aqui à espera durante cerca de cinco horas, por isso prolongámos os concertos até às 23h”, explicou Kent Ieong. O vice-presidente do Instituto Cultural adiantou que no domingo, ainda assim, marcaram presença cerca de 4500 pessoas na Praia de Hac Sa: “Lamentamos muito porque duas das bandas que vinham de fora tiveram que ir embora, e duas bandas de ontem [domingo] tocam hoje [ontem]. Talvez no futuro possamos convidar aquelas duas bandas de novo”, disse. Kent Ieong adiantou que este contratempo não vai ter impacto na organização futura de eventos idênticos. O Hush!! Concerto na Praia vai continuar, prometeu o responsável: “Queremos continuar com os concertos de bandas na praia. Temos uma boa aceitação por parte do público em relação a este tipo de eventos ao ar-livre”. O responsável prometeu que no próximo ano a organização vai assegurar que este tipo de problemas não voltam a acontecer.

Um funcionário do Instituto Cultural presente no local, informou que o contra-tempo custou 20 mil patacas à organização, necessárias para pagar o realojamento em hotéis de alguns dos artistas convidados. O orçamento inicial previsto para o evento era de 3,2 milhões de patacas.

Ontem, Dia do Trabalhador e segundo dia do festival – que prometeu levar 25 bandas ao palco de Hac Sá, número reduzido para 23, que deveriam oferecer 15 horas de música na praia de Hac Sa – teve início à hora prevista, 13h, e decorreu ao longo do dia com normalidade.

O problema que maculou a edição de 2017 do Hush!! foi detectado por volta das 13h de domingo, quando a organização sentiu que a electricidade começou a dar sinais de instabilidade até falhar e ir abaixo, sendo necessário localizar a origem do problema. Por volta das 13h30 a organização colocou um anúncio na página do evento no Facebook, avisando que haviam sido detectados problemas técnicos e que voltariam a informar assim que as dificuldades fossem resolvidas.

A CEM (Companhia de Electricidade de Macau) foi chamada ao local para reparar o problema.