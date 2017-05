O silêncio e a memória: Dois agentes dos Serviços Fronteiriços israelitas cumprem os dois minutos de silêncio com que Israel assinalou, esta segunda-feira, o Dia da Memória. A data, que coincide com o Dia Internacional dos Trabalhadores, recorda os soldados israelitas que morreram em combate, bem como as vítimas de terrorismo.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...