Tony Blair convicto de que Reino Unido vai regressar à União Europeia

O antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair manifestou-se ontem convicto de que, no futuro, o Reino Unido vai querer regressar à União Europeia, numa entrevista a um jornal britânico, para assinalar os 20 anos da sua vitória eleitoral.

“A minha previsão é que, pode levar outra geração, mas em algum momento vamos querer voltar para a União Europeia”, disse o ex-líder do Partido Trabalhista entre 1994 e 2007, eleito primeiro-ministro em Maio de 1997, na entrevista ao ‘The Daily Mirror’.

“O mercado único colocava-nos na Liga dos Campeões dos acordos comerciais. Um acordo de comércio simples é estar na ‘Premier League’, que nós estamos a rejeitar”, afirmou Tony Blair, que se opõe ao ‘Brexit’ e à saída do Reino Unido da União Europeia, indica a agência de notícias espanhola EFE, que cita a entrevista ao jornal britânico.

Blair, que se retirou da primeira linha da discussão política em 2007, dando lugar a Gordon Brown, explica que o voto a favor da ‘Brexit’ no referendo em 23 de Junho, lhe deu o “ímpeto” para voltar a envolver-se na política, mas descartou um eventual regresso ao Parlamento.

“Isto do ‘Brexit’ deu-me uma motivação específica para me envolver mais na política”, sublinhou o ex-chefe de governo, que fez história ao vencer três eleições no Partido Trabalhista, mas que começou a ficar desacreditado ao levar o Reino Unido a participar na guerra do Iraque, em 2003.

Tony Blair disse, ainda, que vai participar activamente para influenciar o debate, admitindo que irá receber “muitas críticas” sempre que regresse “à arena política”: “Mas eu não quero passar por este momento histórico e não dizer nada, porque isso significaria que eu não me importo com este país, e eu importo-me”, disse o antigo primeiro-ministro britânico.