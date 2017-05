Receitas da MGM China subiram 7 por cento até Março

Nos três primeiros meses do ano, a operadora de jogo gerou proveitos na ordem dos 3,9 mil milhões de dólares de Hong Kong. Num comunicado enviado à bolsa de Hong Kong, a operadora de jogo confirmou que o MGM Cotai deve abrir portas no segundo semestre do ano.

A operadora de jogo MGM China anunciou uma subida de 7 por cento nas receitas em Macau no primeiro trimestre deste ano, em comparação com igual período de 2016.

As receitas da operadora, que pertence maioritariamente à norte-americana MGM Resorts, foram de 3,9 mil milhões de dólares de Hong Kong entre Janeiro e Março, indicam os resultados divulgados no final da semana passada, em comunicado enviado à bolsa de Hong Kong.

O EBITDA ajustado – resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações – foi de 1,2 mil milhões de dólares de Hong Kong, uma subida de 23 por cento em relação ao mesmo trimestre de 2016.

A taxa de ocupação do MGM Macau no primeiro trimestre do ano foi de 94 por cento.

No comunicado, a empresa, que tem um ‘resort’ com casino em Macau, indica que o segundo projecto em construção, na zona de casinos do Cotai, deve abrir na segunda metade do ano: “Estamos a progredir agressivamente com a construção do MGM Cotai, com o exterior a aproximar-se na finalização”, indica o comunicado.

Grant Bowie, director executivo da MGM China, afirma que a empresa “continua a apresentar resultados fortes” e a marca é “reconhecida pelos melhores”:“Estamos satisfeitos por verificar sinais de estabilização no mercado de Macau, quando estamos prestes a lançar o nosso segundo ‘resort’, o MGM Cotai, na segunda metade do ano”, acrescenta.

A operadora de jogo MGM China resulta de uma parceria entre Pansy Ho, filha do magnata Stanley Ho, e a MGM Resorts.

Os casinos de Macau fecharam Março com receitas de 21.232 milhões de patacas, um aumento de 18,1 por cento em relação ao período homólogo de 2016.

Março marcou o oitavo mês consecutivo de subida das receitas da indústria do jogo, principal pilar da economia da Região Administrativa Especial. As receitas do jogo iniciaram em Junho de 2014 uma curva descendente, terminada em Agosto último, mês que colocou então termo a 26 meses consecutivos de quedas anuais homólogas.

Apesar da recuperação encetada, as receitas dos casinos caíram pelo terceiro ano consecutivo em 2016, registando uma queda de 3,3 por cento que se seguiu à diminuição de 34,3 por cento em 2015 e de 2,6 por cento em 2014.

Arrastada pelo desempenho do sector do jogo, a economia de Macau contraiu-se em 2016 pelo terceiro ano consecutivo e o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 2,1 por cento em termos reais, com a recuperação da indústria a ser insuficiente para permitir uma retoma.