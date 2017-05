Prazo de validade do Cartão de Cidadão será aumentado ainda este ano  

O prazo de validade do Cartão de Cidadão deverá ser alargado ainda este ano, dos actuais cinco para dez anos. A garantia foi dada pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas nas reuniões que decorreram na passada semana, em Lisboa, entre o Governo de Lisboa e os membros do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Os conselheiros insistiram que a medida se deve estender ainda à validade do passaporte.

Sílvia Gonçalves

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, acolheu a proposta de alargamento do prazo de validade do Cartão de Cidadão dos actuais cinco para os dez anos, mudança que se deverá materializar ainda este ano. Segundo Rita Santos – que esteve presente nas reuniões do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que decorreram entre 26 e 28 de Abril, em Lisboa – o organismo propôs ainda que o alargamento seja estendido à validade do passaporte. A presidente do Conselho Regional na Ásia e Oceânia do Conselho das Comunidades voltou a insistir na implementação do Espaço Cidadão no Consulado-Geral de Portugal em Macau.

“Acho que o balanço das reuniões é bastante positivo porque vejo da parte de Portugal um aumento do respeito pelos conselheiros das comunidades portuguesas. Embora no Conselho, os membros, principalmente o presidente e os presidentes dos conselhos regionais, acham que é preciso haver ainda mais reconhecimento por haver pouca visibilidade junto dos meios de comunicação social, e mesmo falta de conhecimento de alguns Ministérios”, começou por enquadrar ontem Rita Santos, a partir de Lisboa.

A conselheira diz haver, contudo, uma “melhor resposta às solicitações dos conselheiros”, nomeadamente na extensão do prazo de validade do Cartão de Cidadão: “O secretário de Estado diz que vai ser brevemente agendado [na Assembleia da República] para ser discutido e que se prevê a implementação da medida ainda este ano. Bem como a nossa solicitação de alargar também o prazo do passaporte de cinco para dez anos”. A previsão de alargamento do prazo do Cartão do Cidadão aponta para quando? “Ele diz que brevemente, nós propomos que seja ainda no segundo semestre deste ano”, conta a conselheira.

Rita Santos justifica a solicitação dos conselheiros relativamente ao passaporte com a redução da carga de trabalho nos postos consulares: “Havendo alargamento no Cartão de Cidadão, o passaporte também é um documento importante para todos os portugueses, para poderem viajar livremente, e também é uma forma de aliviar a pressão dos postos consulares”.

Os conselheiros aproveitaram ainda o encontro com José Luís Carneiro para apelar ao aumento salarial dos funcionários das representações consulares: “Alguns de nós, nomadamente de São Francisco e de Macau, pedimos aumento dos salários dos trabalhadores. O secretário de Estado só se limitou a explicar que vai haver vários concursos públicos, que pontualmente vai aumentar alguns trabalhadores de alguns postos. Mas ele diz que vai implementar a modernização através das novas tecnologias, para facilitar o escoamento dos processos e também da expedição de documentos”, explica Rita Santos.

A esse propósito, a Conselheira lembra que já tinha apelado ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em recente visita ao território, para que seja implementado o Espaço Cidadão no Consulado-Geral de Portugal em Macau, para simplificação de procedimentos fiscais. Na reunião com o secretário de Estado das Comunidades, reiterou o apelo: “Ele não deu uma resposta muito definitiva mas eu vou insistir. Ele diz que também é o plano de Portugal implementar gradualmente em todos os países. Vai implementar em Paris e em São Paulo, espero que não se esqueça de Macau, embora não tenha um número tão grande de portugueses”. E lembrou: “Macau é um território com a sua especificidade, porque o português ainda continua como língua oficial”, sustenta.

Também de língua portuguesa se falou nos encontros com o governante. Segundo a conselheira, o secretário de Estado assinalou o apoio ao Governo de Macau “na implementação da língua portuguesa no ensino básico”, tendo elogiado o Executivo pela atribuição de bolsas a estudantes de Macau que pretendam prosseguir os estudos no ensino superior em Portugal.

O Conselho Permanente apresentou ainda a José Luís Carneiro um plano de acção trienal, para os anos 2017-2020, que tem como “áreas de coordenação” a língua e a cultura para a identidade, o fortalecimento do Conselho das Comunidades Portuguesas ou a melhoria da comunicação interna e externa no mesmo organismo. Rita Santos terá ainda “reuniões de trabalho com a Caixa Geral de Aposentações e com o Gabinete dos Assuntos Fiscais”, para abordar, entre outros temas, o que diz ser a falta de celeridade no reembolso do IRS para os aposentados que residem em Macau.