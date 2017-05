Performance em movimento paralelo, para alertar sobre a preservação do património  

Fotografia: Mike Ao Ieong;

O projecto OFF|SITE, promovido pela associação Soda-City Experimental Workshop desde 2013, volta a tomar conta das ruas de Macau, este ano com duas performances que decorrem em paralelo. A 6 e 7 de Maio, entre as 12 e as 18 horas, as coreógrafas e bailarinas Candy Kuok e Yubing Luo interpretam duas coreografias sob o tema “Crosswork”, uma com início na Praça de Ponte e Horta, e uma outra em Lam Mau Tong, na praça atrás da Magnificence Tower. A dupla intervenção sobre o espaço público culmina no Beco dos Faitiões.

Partem de dois pontos distintos da cidade, cruzam-se no Jardim Camões e culminam o percurso coreográfico no Beco dos Faitiões. O projecto “OFF|SITE – Site-specific Performance and Exchange Project”, organizado pela associação Soda-City Experimental Workshop, regressa às ruas de Macau, pelo quinto ano consecutivo, para voltar as atenções para o frágil equilíbrio entre o acelerado desenvolvimento urbano e a preservação do património arquitectónico e cultural. Sob o tema “Crosswork – a crisscrossing dialogue in parallel motion [Trabalho Cruzado – diálogo entrecruzado em movimento paralelo]”, as coreógrafas e bailarinas Candy Kuok e Yubing Luo apresentam duas performances paralelas, que se estendem ao longo de seis horas, num diálogo incessante com o meio envolvente.

“As artistas vão começar as performances ao mesmo tempo, em dois locais distintos, dois pontos de partida. E depois, ao longo do trajecto, elas vão-se encontrar no Jardim Camões, há dois pontos de intersecção onde elas se encontram. Nas suas performances vão trabalhar com o meio envolvente, com os seus materiais e os seus corpos, este é o conceito”, explica Oscar Cheong.

Membro da associação Soda-City, Cheong assume a coordenação do projecto performativo e deslinda um tema cujo guião não impõe coordenadas definitivas, antes reage ao meio com que se confronta: “Na verdade não temos um tema muito específico, porque este é um projecto site-specific. Por isso as performances estarão estreitamente relacionadas com o seu meio envolvente, com os diferentes locais onde vão actuar, ao longo do trajecto, com os seus materiais. ‘Crosswork’ é uma metáfora, é como este projecto funciona”, salienta o responsável.

Uma tal característica é responsável por uma configuração diferente face às edições anteriores do projecto OFF|SITE: “Esta é a primeira vez que o tentamos fazer desta forma. Costumava ser mais um guia turístico, ao longo de diferentes locais tínhamos diferentes performances. Agora é uma performance aberta de longa duração, para partilhar com o bairro e com o meio envolvente”.

Candy Kuok é uma coreógrafa e bailarina local. Yubing Luo, natural de Cantão, reside em Berlim, onde recentemente concluiu um mestrado. Ambas percorrerão, de forma paralela e com linguagens distintas, um trajecto que, com diferentes pontos de partida, culmina no Beco dos Faitiões: “Cada uma tem uma performance com o seu próprio estilo, um modo próprio de partilhar, de como trabalhar ao longo daquelas seis horas”.

Oscar Cheong recua ao início de um projecto vinculado a uma intervenção directa sobre a cidade e as suas mutações, em que a performance se enquadra no meio que a envolve, a ela reage e se adapta: “Gostaríamos de abraçar os nossos bairros, a história de diferentes áreas em Macau, através do recurso a este meio, o site-specific. Fomos inspirados por uma coreógrafa dinamarquesa, em 2012 estávamos a trabalhar com ela no Centro Cultural de Macau, para um projecto site-specific e depois disso organizamos o nosso próprio projecto OFF|SITE. Para que as pessoas tenham noção das mudanças no seu bairro, na sociedade, em Macau”.

Em suma, explica o responsável, “para aumentar a consciência pública sobre o equilíbrio entre o acelerado desenvolvimento da cidade e a sua preservação cultural”. O conceito leva a associação a desenvolver regularmente workshops em escolas, para aumentar nos estudantes o conhecimento das comunidades em que estão inseridos e a valorização de uma identidade local.