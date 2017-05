Pearl Horizon no centro das manifestações do 1º de Maio

Cerca de 2600 manifestantes e três grandes reivindicações. Assim se resumem os protestos que ontem saíram à rua no âmbito do Dia do Trabalhador. Partindo da Avenida da Ponte da Amizade, do Jardim do Iao Hon ou do Jardim Triangular, os cinco grupos marcharam por algumas das principais artérias do território empunhando bandeiras, cartazes e t-shirts com mensagens e palavras de ordem. No final, todos confluíram ao Palácio do Governo onde entregaram as respectivas petições.

“Devolvam-nos as nossas casas. Foram estas as palavras de ordem que mais se fizeram ouvir pelas artérias de Macau durante o feriado do 1.o de Maio. As reivindicações vinham dos proprietários do Pearl Horizon, que ontem saíram à rua numa manifestação organizada por três residentes que acabou por se tornar a mais expressiva das que percorreram a cidade esta segunda-feira. De acordo com as estimativas de Delia U, uma das responsáveis pelo protesto, a manifestação contava com mais de mil participantes na passagem pelo Jardim da Flora, à qual se continuaram a juntar mais pessoas até à chegada ao Palácio do Governo.

U defendeu reiteradamente que a lei está do lado dos proprietários do polémico empreendimento, posição que é defendida por 29 membros da Assembleia Legislativa, de acordo com a organizadora do protesto. A manifestante deixou claro que confia no Governo para a resolução de um problema que continua a fazer correr rios de tinta, mas confiança não é o mesmo que resignação, razão pela qual aqueles que investiram no Pearl Horizon decidiram mostrar que estão determinados a reaver as propriedades que adquiriram. A manifestação foi das que contou com uma maior adesão desde a paragem das obras.

Munidos de bandeiras e cartazes, os manifestantes exigem a devolução das casas adquiridas à empresa Polytec, mensagem que se perpetuava nas t-shirts que os manifestantes envergaram durante o protesto. De acordo com Delia U, algumas das unidades habitacionais foram adquiridas em primeira mão à Polytec por valores que vão desde as cinco às 12 milhões de patacas. Nos cartazes, com caricaturas do Chefe do Executivo Chui Sai On e da secretária para a Administração e Justiça Sónia Chan, liam-se várias exigências: “Decidi comprar uma casa, claro que preciso de garantias” e “Devolvam-nos o Pearl Horizon, devolvam-nos o nosso dinheiro conseguido com esforço”.

Pelo longo percurso que teve início na Avenida da Ponte da Amizade marcharam desde crianças guiadas pelas mãos dos seus pais até idosas empurradas em cadeiras de rodas. Os jovens fizeram-se ouvir e não tinham dúvidas quanto às razões pelas quais saíram à rua para protestar no Dia do Trabakhador: “Estamos a lutar pelas nossas casas”, foi a resposta comum que Crystal (21 anos), Mandy (16 anos) e Jian (17 anos) deram prontamente. Bobo, uma jovem de 18 anos, explicou porque razão os proprietários têm a razão do seu lado: “Eles (Polytec) tinham um prazo para construir as nossas casas que nós compramos mas não terminaram a construção no tempo certo e o governo não lhes dá mais tempo para construírem o prédio”.

Vasco, de 40 anos, concorda com a política do Governo, mas reitera que o Executivo deveria colocar os direitos dos trabalhadores em primeiro lugar: “Eles deviam pensar nos cidadãos, eles não nos podem simplesmente tirar a casa sem nos dar ou dizer nada.”

O percurso dos mais de mil manifestantes culminou na sede do Governo da RAEM, onde cinco representantes do movimento entregaram uma petição.

Pela reunião familiar e um maior controlo na imigração

A reunião familiar de cerca de duas centenas de residentes do território, a maioria já idosos, com os filhos que ficaram na China Continental é a bandeira pela qual a Associação da Reunião Familiar de Macau se continua a bater . O grupo partiu do Jardim Triangular num percurso até ao Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, onde entregou uma petição. A manifestação culminou na sede do Governo onde o mesmo grupo, acompanhado da deputada Song Pek Kei, entregou uma outra petição, de igual teor, ao Governo.

Um maior controlo na entrada de trabalhadores estrangeiros foi a exigência embandeirada, por sua vez, pela Associação de Força de Operários de Macau no 1º de Maio. Os manifestantes partiram do Jardim de Iao Hon, num percurso que terminou na sede do Governo para a entrega de uma outra petição.

Para as manifestações do Dia do Trabalhador foram destacados 250 agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública para assegurar a manutenção da ordem pública juntos dos cerca de 2600 manifestantes, de acordo com os números avançados pela própria PSP. Nas palavras do comissário Lei Tak Fai “as associações desfilaram pacificamente e conseguiram expressar as suas opiniões”. Os cinco protestos foram organizados por duas associações e 6 residentes de Macau.

CVN