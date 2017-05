Norte-americana acusada de espionagem foi expulsa na sexta-feira

A cidadã norte-americana que foi detida em Março de 2015 quando tentava entrar no território, após uma visita à República Popular da China, regressou na sexta-feira aos Estados Unidos da América, depois de no início da semana passada ter sido condenada a três anos e meio de prisão sob a acusação de espionagem. A informação foi avançada por uma organização de defesa dos direitos humanos.

Sandy Phan-Gillis, de 55 anos, foi detida em Março de 2015, quando se preparava para atravessar a fronteira para a RAEM, no termo de uma visita à China de uma delegação de empresários norte-americanos, que acompanhou ao Continente.

Após passar dois anos detida, Sandy Phan-Gillis foi condenada, na terça-feira, por um tribunal de Nanning, no sul da China, a três anos e meio de prisão por espionagem, de acordo com informações facultadas à agência noticiosa AFP pela Fundação Dui Hua, uma organização não-governamental com sede em São Francisco (EUA).

Na sexta-feira, Phan-Gillis foi finalmente expulsa pelas autoridades chinesas e “entrou no mesmo dia em Los Angeles, onde foi recebida pelo seu marido e por membros da sua família”, anunciou a Fundação Dui Hua em comunicado.

As conversações com vista à libertação de Sandy Phan-Gillis “intensificaram-se durante a visita do secretário de Estado [norte-americano], Rex Tillerson, a Pequim em Março”, de acordo com a Dui Hua.

Phan-Gillis foi acusada de “espionagem” e de “subtração de segredos de Estado” por ter “ajudado uma terceira parte a roubar informações”, segundo indicou, há um ano, um grupo do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas.