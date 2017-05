Monte Carlo goleia Sporting e pressiona líder Benfica  

Os “canarinhos” continuam em excelente posição para assumirem o primeiro lugar do campeonato, depois de baterem os leões por cinco golos sem resposta. Já o tri-campeão Benfica não facilitou diante do último classificado e alcançou uma goleada por 7-0.

Fotografia: Bessa Almeida;

O Monte Carlo goleou o Sporting Clube de Macau por 5-0, no Estádio de Macau, e continua em excelente posição para atacar a primeira posição da Liga de Elite, estando apenas a dois pontos do líder Benfica, mas dispondo de menos um jogo do que as águias. A seis jornadas do fim da principal prova do futebol do território, o título pode mesmo vir a decidir-se no encontro entre as duas equipas.

Contudo, no sábado, a formação orientada por Cláudio Roberto conseguiu uma vitória ao ritmo do samba sobre os leões do território, com os cinco golos do encontro a serem apontados por jogadores brasileiros.

O primeiro tento da partida foi de Leandro que num remate de longe, logo aos 5 minutos, inaugurou o marcador. A bola foi impelida a meia altura, mas foi suficiente para fazer o 1-0. Ainda antes do intervalo, Keverson, aos 40, rematou à entrada da área com o pé esquerdo e fez o segundo golo do onze “canarinho”.

O terceiro golo do desafio nasce aos 54 minutos, na sequência de um pontapé-de-canto no lado esquerdo do ataque do Monte Carlo. Na sequência do cruzamento, Neto salta sozinho na área, fazendo o 3-0 de cabeça. Seis minutos depois, o brasileiro bisou, ao ganhar um lance sobre a defesa adversária. O dianteiro isolou-se diante Pedro Lopes e marcou o 4-0. O último golo da partida chegou aos 73 minutos na marcação de um livre directo e voltou a contar com a assinatura de Keverson.

Vitória fácil para o Benfica

Por sua vez, no domingo, a Casa do Sport Lisboa e Benfica de Macau, primeiro classificado da Liga de Elite, defrontou o Lai Chi, último classificado, cilindrando o lanterna vermelha da classificação por 7-0. O encontrou acabou por ser um passeio para águias, cuja superioridade nunca esteve em causa.

No entanto, o primeiro golo só chegou aos 34 minutos, por Carlos Leonel. Dois minutos depois, foi a vez de Marco Meireles deixar o seu nome na ficha de jogo ao apontar o 2-0. Contudo, o encontro seguiria para o intervalo com 3-0 no marcador, depois de Ethan apontar mais um golo, ao cair do pano sobre a primeira metade.

A segunda parte começou como tinha terminado o primeiro tempo, e logo no recomeço do desafio Nicholas Torrão fez o 4-0. O golo foi apontado quando ainda não estava concluído o primeiro minuto da etapa complementar. Aos 58 chegou a vez de Edgar Teixeira deixar o nome nos anais da partida, ao apontar o quinto golo dos encarnados a partir da marca de grande penalidade.

O mesmo Edgar Teixeira voltaria a deixar o nome na lista de marcadores aos 85 minutos, fazendo o 6-0. Já perto do fim do encontro, aos 90, chegou o 7-0, desta feita por Carlos Leonel, que apontou, deste modo, o primeiro e o último tento dos encarnados.

Nos outros encontros, o Chao Pak Kei bateu o Ka I por 4-1 com golos de Lam Ka Seng (49’), Cheong Kin Chong (73’ e 75’) e Vinícius (89’). Para a formação do Ka I o marcador foi William, aos 82’ de grande penalidade. Já o Kei Lun bateu os sub-23 por 4-0, resultado pelo qual também o Grupo Desportivo da Polícia de Segurança Pública se impôs ao Cheng Fung.

Após 12 jornadas, o Benfica é líder com 32 pontos, seguido por Monte Carlo, com 30 pontos, e por Chao Pak Kei, com 27. Ambas as equipas estão na perseguição ao líder e têm um jogo em atraso.

Na luta para evitar a despromoção, Lai Chi e Sub-23 ocupam os últimos lugares com quatro pontos. No entanto, a equipa da Associação de Futebol tem menos dois jogos, que serão disputados contra o Monte Carlo e C.P.K. Acima destas duas formações está a Polícia com 8 pontos.