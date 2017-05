Manifestantes terão alegadamente recebido 400 patacas cada

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra um homem vestido com uma camisola cor-de-rosa, à imagem dos manifestantes que participaram num dos protestos que percorreram ontem as ruas do território, sentado numa mesa alegadamente a entregar dinheiro a vários manifestantes. Além disso circularam na Internet, depois da manifestação, imagens de um grupo de conversa na aplicação WeChat a prometer o pagamento de 400 patacas a quem se juntasse aos protestos. Para receberem o dinheiro as pessoas tinham de entregar uma garrafa de água que lhes seria dada no decorrer do protesto. Até ao fecho da edição o PONTO FINAL não conseguiu confirmar a veracidade destas informações.

