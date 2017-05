Maio no Club Cubic é com DJs britânicos, russos e asiáticos  

O britânico Curbi, de apenas 18 anos, inaugura no próximo sábado, 6 de Maio, o programa que vai animar a pista de dança ao longo do mês de Maio do Club Cubic, no City of Dreams. Toby Curwen-Bingley começou a dar nas vistas com apenas 16 anos, idade com que assinou contrato com duas editoras internacionais, depois da sua faixa “Discharge” ter sido ouvida no Spotify mais de dois milhões de vezes. Fez a sua estreia como DJ na discoteca Pacha, em Ibiza, a icónica ilha das Baleares, em Espanha, conhecida pelas festas, discotecas e clubes nocturnos.

No sábado seguinte, 13 de Maio, é a vez da dupla russa MEG / Nerak aquecerem a pista do Club Cubic, em Macau, com música de dança Electro, Progressive e Funky House, que os tem distinguido na cena musical de Moscovo.

O Club Cubic vai ser também o espaço que vai acolher as “after-parties” da Global Gaming Expo Asia (G2E Asia), feira internacional de Macau dedicada ao jogo que decorre entre 16 e 18 de Maio. Na terça-feira toca a modelo profissional e DJ russa KATTY Q, na quarta-feira é a vez do Progressive House da DJ de Singapura, Tenashar. As festas encerram a 18 de Maio com a dupla de Hong Kong, Troyi & Lokyii (aka) TNL.

A 20 de Maio toca DJ Brillz, músico baseado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O fim-de-semana seguinte, 27 de Maio, vai ser dedicado à “pré-party” de um dos festivais de música de dança dedicado aos DJs asiáticos em ascensão, “Ultra Korea 2017 Countdown Tour”, que se alia ao Club Cubic para trazer a Macau nomes como Raiden, DJ AK & DJ MOE. Raiden actuou em alguns dos maiores festivais do mundo, incluindo o Ultra Music Festival em Miami, partilhando o palco com DJs como Tiësto, Hardwell, Zedd e DJ SNAKE. DJ AK é o director musical e DJ residente do Club Octagon, em Seul. Aos 20 anos, DJ MOE, do Japão, tornou-se o DJ mais jovem que já se apresentou no palco do Ultra Japan.

A entrada para cada uma das actuações tem um custo de 250 patacas, com uma bebida incluída. As portas abrem a partir das 22h e só encerram às 6h da manhã.