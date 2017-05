O feriado do Dia do Trabalhador trouxe até ao território mais de 200 mil visitantes, de acordo a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. Entre a meia-noite e as nove da noite de segunda-feira, registaram-se cerca de 420 mil entradas e saídas nos postos fronteiriços do território. Até ao início da noite de ontem terão entrado no território quase 206 mil pessoas (205.923). Até às 21 horas de ontem saíram de Macau 214.054 pessoas.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...