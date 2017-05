Leung Hio Ming e Chan Peng Fai poderão manter-se no cargo

O actual presidente do Instituto Cultural (IC), Leung Hio Ming, e o vice-presidente, Chan Peng Fai, deverão manter-se em funções durante o processo disciplinar que foi instaurado na semana passada por Alexis Tam. A informação foi confirmada à TDM – Rádio Macau pelo gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

Alexis Tam anunciou na quinta-feira passada a instauração de um processo disciplinar a Guilherme Ung Vai Meng, a Leung Hio Ming e a Chan Peng Fai. O antigo presidente do Instituto Cultural, o novo líder do organismo e o actual vice-presidente do IC vão ter de responder pelas irregularidades denunciadas pelo Comissariado contra a Corrupção (CCAC) no recrutamento de funcionários públicos.

O processo disciplinar contra a anterior direcção do Instituto Cultural vai ser conduzido por pessoas exteriores ao organismo, adiantou ainda a TDM – Rádio Macau. O objectivo é garantir a independência do processo, disse o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, antes de uma reunião do Conselho das Indústrias Culturais, realizada na sexta-feira.

O anterior presidente do IC, Guilherme Ung Vai Meng, bem como o actual presidente, Leung Hio Ming, e o vice-presidente, Chan Peng Fai, vão ser investigados, no seguimento do relatório do CCAC que indica ter havido irregularidades no recrutamento de 94 trabalhadores entre 2010 e 2015.

Leung Hio Ming é antigo vice-presidente do organismo e presidente desde Fevereiro, em substituição de Ung Vai Meng. Chan Peng Fai é desde 2014 vice-presidente do Instituto Cultural, tendo desempenhando antes disso, desde 2010, as funções de chefe do Departamento de Promoção das Indústrias Culturais e Criativas.

O actual presidente do Instituto Cultural disse que “vai aceitar qualquer resultado que o processo disciplinar venha a ter”, acrescentou a TDM – Rádio Macau. De acordo com a emissora pública de rádio de Macau, que cita Alexis Tam, ainda não há uma decisão sobre se os actuais presidente e vice-presidente do IC serão, entretanto, suspensos de funções.