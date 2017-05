Um idoso, com cerca de 70 anos, foi conduzido ao hospital depois de ter sofrido um acidente com uma espingarda, num campo de tiro, em Coloane. O homem foi baleado acidentalmente e terá ficado com ferimentos na zona do peito, de acordo com a Rádio Macau. O paciente estava consciente quando foi transportado para o Hospital e encontra-se hospitalizado em condição estável, de acordo com a emissora pública. A Polícia Judiciária está a investigar a ocorrência.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...