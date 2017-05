Governo central ameaça com fim da autonomia de Hong Kong

Um responsável pelo departamento jurídico do Gabinete de Ligação do Governo Central na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong , Wang Zhenmin, alertou para o possível fim da autonomia da antiga colónia britânica assegurado pelo modelo “Um País, Dois Sistemas”, caso este seja usado para prejudicar a República Popular da China China. Wang lançou o alerta num fórum que decorreu no passado sábado, no qual explicou que as interferências por parte de Pequim na forma como Hong Kong é governado são justificadas pelos direitos exercidos pela China.

Wang Zhenmin defendeu que Hong Kong tem muito mais a perder com a queda do actual modelo do que a China e que a cidade devia aproveitar melhor as condições oferecidas pelo princípio “Um país, dois sistemas”. O dirigente referiu ainda que as preocupações do Governo Central quanto à autonomia da cidade são menos significativas que os esforços de Pequim para assegurar a soberania, segurança e interesses da China. Contudo, o responsável assegurou que o Governo Central não estava activamente a tentar transformar Hong Kong em “mais uma cidade chinesa”, noticia o South China Morning Post.

Ao alerta seguiu-se um aviso do professor da Universidade de Pequim e membro do Comité da Lei Básica, Rao Geping, de que o Governo Central pode interferir nos assuntos de Hong Kong se o clima político assumir proporções que ameacem a segurança nacional. No entanto, Rao Geping, citado pelo South China Morning Post, assegurou os presentes na conferência de sábado passado de que “não existem razões para suspeitar” de que Pequim possa facilmente abrir mão da política “Um País, Dois Sistemas”, ainda que tenha questionado qual seria a questão da reacção de Pequim quanto a uma possível ameaça à soberania chinesa e segurança nacional que Hong Kong não fosse capaz de conter.

As duas intervenções surgiram num seminário que marcou o 27º aniversário da Lei Básica de Hong Kong e o 20º aniversário da transferência de soberania da antiga colónia britânica.