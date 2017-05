Forças de segurança barram entrada a deputado de Hong Kong

As autoridades locais voltaram a negar a entrada no território a um deputado da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Andrew Wan, parlamentar eleito para o Conselho Legislativo pelo Partido Democrático. Em declarações à RTHK, a rádio pública de Hong Kong, Wan mostrou-se perplexo com as razões evocadas pelas autoridades da RAEM para lhe vetar a entrada no território. O incidente decorreu no domingo e o deputado instou o Governo da antiga colónia britânica a obter esclarecimentos junto do Palácio da Praia Grande no sentido de esclarecer se o Executivo de Macau tem ou não uma lista de residentes da RAEHK que são considerados “persona non grata” no território.

O deputado teria combinado com um grupo de dez amigos e familiares uma deslocação a Macau para celebrar o aniversário de um deles. À chegada a Macau, Andrew Wan foi impedido de entrar no território sob a alegação de que constituía uma ameaça à segurança interna da RAEM.

Depois de ter regressado à antiga colónia britânica, Wan exigiu que o Executivo de Hong Kong solicite explicações às autoridades de Macau, com o objectivo de perceber se os deputados do Partido Democrático fazem ou não parte de uma qualquer lista negra criada pelas forças de segurança do território.

Wan entende que não há qualquer razão pela qual possa ser considerado “uma ameaça à segurança interna e à estabilidade interna de Macau”.

O caso de Andrew Wan é o segundo envolvendo um deputado da Região Administrativa Especial de Hong Kong em menos de duas semanas. Em meados de Abril, Kenneth Leung também se viu obrigado a regressar à RAEHK depois das autoridades locais lhe terem negado a entrada em Macau.