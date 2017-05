A equipa do Consulado de Portugal terá inscrito junto da Associação de Futebol de Macau o antigo internacional português Fernando Meira. O antigo jogador do Benfica e do Vitória de Guimarães, que vestiu a camisola da selecção das Quinas por 54 vezes, deverá dar o seu contributo ao conjunto capitaneado por Vítor Sereno durante o mês de Junho, ajudando a equipa a lutar pela subida de divisão. A informação foi avançada durante o fim-de-semana pelo Canal Macau.

