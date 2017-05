Exportações cresceram 8,8 por cento no primeiro trimestre

Nos três primeiros meses do ano, Macau importou bens e produtos no valor de 18 mil milhões de patacas, um montante 6,5 por cento superior ao registado em igual período do ano passado. No capítulo das exportações, o aumento foi ainda mais notório, com o território a exportar mercadorias no valor de 2,94 mil milhões de patacas, mais 8,8 por cento em termos homólogos anuais. Os números foram tornados públicos no final da semana passada pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, organismo que dá ainda conta de que o défice da balança comercial se alargou, atingindo os 15,06 mil milhões de patacas.

