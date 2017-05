Executivo quer melhorar condições dos trabalhadores do território

O Executivo quer melhorar as condições dos trabalhadores de Macau e garantir o aperfeiçoamento do regime jurídico das relações de trabalho. A garantia foi dada na sexta-feira por Chui Sai On, no discurso que proferiu no certame com que a Federação das Associações dos Operários de Macau assinalou Dia do Trabalhador.

O Chefe do Executivo mostrou-se ainda confiante de que o Governo vai conseguir implementar integralmente o Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM. Um dos objectivos do organismo, recorda Chui Sai On, passa por “assegurar a estabilidade da sociedade em geral.”