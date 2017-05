Excursões vindas da Coreia do Sul aumentam 65,4 por cento em Março

O número de turistas provenientes da Coreia do Sul em excursões organizadas cresceu mais de 65,4 por cento em Março, atingindo a fasquia dos 39 mil visitantes, de acordo com dados divulgados no fim-de-semana pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

No terceiro mês do ano, Macau recebeu um total de 629 mil pessoas integradas em excursões e viagens organizadas, o que representa um aumento de 11,7 por cento face ao mesmo período do ano passado.

Os principais mercados ao nível das excursões são a República Popular da China, com 486 mil visitantes, seguida da Coreia do Sul, com 39 mil visitantes, e Taiwan, que regista 36 mil visitantes.

Neste período, os hotéis registaram uma taxa de ocupação média de 82,7 por cento, um aumento de 5,5 pontos percentuais face ao período homólogo do ano passado. Os hotéis de 4 estrelas registaram a melhor taxa de ocupação do presente ano, com uma média de 87,9 por cento.

Em relação ao primeiro trimestre deste ano, Macau recebeu 1,71 milhões de excursionistas no que constitui um aumento de 0,6 por cento face ao ano passado. Já a taxa de ocupação dos hotéis e pensões atingiu os 83 por cento, tendo dormido nestes espaços 3,05 milhões de pessoas nos primeiros três meses do ano.