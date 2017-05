Equipa do Consulado atropela última classificado com dez golos sem resposta

A formação do Consulado de Portugal iniciou a segunda volta do Campeonato de Futebol da 2.a Divisão com uma goleada por 10-0, frente ao Ieong Heng. A vitória alcançada na passada quinta-feira, no Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia, permitiu à formação orientada por João Telo Mexia deixar os lugares de despromoção.

A vitória começou a ser construída logo aos 8 minutos por Ruan Silva, que fez o 1-0. O mesmo atleta bisaria aos 23 minutos, colocando o resultado em 2-0. Três minutos depois, Alex Imbiribeira fez o 3-0 e aos 36 minutos apontou o 4-0. Ainda antes do intervalo, a equipa do Consulado chegou aos 6-0, com golos de Rui Silva (42’) e Ruan Silva (43’), que selou assim um hat-trick.

No segundo tempo da partida– na qual não participou o capitão Vítor Sereno – foram apontados mais quatro golos. O primeiro foi marcado por Rui Silva (52’), seguindo-se depois o bis de Armando Alves (63’ e 72’). O resultado alocou-se aos 10-0 aos 77’ por intermédio de Alex Imbiribeira, que também apontou um hat-trick.

Também no mesmo dia a formação da Casa de Portugal somou uma preciosa vitória frente à formação do Hong Lok por 3-0. O encontro foi igualmente disputado no relvado do Campo da Universidade de Ciência e Tecnologia.

Apesar do resultado expressivo, só na segunda parte é que os comandados de Pelé conseguiram criar desequilíbrio. Xavier Vipin (60’) foi o autor do primeiro golo. Com o mais difícil feito, foram preciso três minutos para que Heldon Correia fizesse o 2-0. Finalmente aos 78 minutos Marcelino Silva estabeleceu o 3-0.

Após a primeira volta, a Casa de Portugal ocupa a quarta posição com 15 pontos, sendo seguida pela formação do Consulado e pelos Serviços de Alfândega, com a mesma pontuação. Estas formações estão a três pontos do Chong Wa, que soma 18, e está no último lugar que garante a promoção. No topo está o H.S. com 20 pontos.

Nos lugares de despromoção estão Cheac Lun (14 pontos), T.K.K.L. (13 pontos) e Ieong Heng (0 pontos).