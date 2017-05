Sete anos depois de ter sido lançado, “O Diário dos Infiéis” surge agora numa terceira edição com o cunho da Casa das Letras. No seu romance que “parece um livro romântico mas destapa muitas feridas” João Morgado, autor convidado da última edição do Festival Literário de Macau, acompanha o leitor pelas vidas de quatro casais que estão presos num casamento sem amor. Um livro revestido de um erotismo próprio onde as oito personagens se confessam na primeira pessoa

