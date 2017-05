Director da CIA em Seul para “reunião interna”

O governo norte-americano desmentiu as notícias avançadas por um jornal sul-coreano, que davam conta que Mike Pompeo se teria reunido com os responsáveis pelos serviços secretos da Coreia do Sul. A embaixada norte-americana em Seul garante que o director da CIA esteve na capital sul-coreana para uma “reunião interna”.

O director da CIA, Mike Pompeo, está hoje na Coreia do Sul para uma “reunião interna” e não para reunir com dirigentes sul-coreanos, afirmou a embaixada dos Estados Unidos, numa altura em que aumenta a olhos vistos a tensão na península.

O jornal sul-coreano Chosun Ilbo tinha noticiado que Pompeo, que foi nomeado em Fevereiro para liderar os serviços secretos norte-americanos, tinha chegado durante o fim de semana a Seul e tinha participado em reuniões à porta fechada com o chefe dos serviços secretos sul-coreanos e representantes da presidência.

Citando várias fontes próximas dos serviços secretos, o jornal escreveu que o director da CIA informou os seus homólogos sobre a política norte-coreana da administração Trump e avaliou a situação interna da administração norte-coreana.

O Chosun Ilbo também refere que Pompeo falou sobre as perspectivas da relação entre os Estados Unidos da América e a Coreia do Sul na sequência das eleições presidenciais sul-coreanas agendadas para 9 de Maio.

Um responsável da embaixada dos Estados Unidos da América em Seul confirmou que o director da CIA estava na Coreia do Sul, mas informou que o seu programa era muito limitado: “O director da CIA e a sua mulher estão em Seul para uma reunião interna com as forças norte-americanas na Coreia do Sul e responsáveis da embaixada”, disse.

“Ele não se vai encontrar com nenhum responsável da Casa Azul nem com nenhum candidato”, acrescentou, sem adiantar detalhes sobre o programa de Pompeo. A Casa Azul é o nome pelo qual é informalmente conhecida a presidência sul-coreana.

A vista do chefe dos serviços secretos norte-americanos à Coreia do Sul decorre num clima de tensão relacionado com os programas nuclear e balístico de Pyongyang, numa altura em que a Coreia do Norte – que voltou a lançar novo míssil no sábado – poderá estar a preparar um sexto teste nuclear.

Estas tensões são igualmente alimentadas pela retórica incendiária de Donald Trump, que disse estar preparado para “tratar” sozinho do problema norte-coreano se a República Popular da China não controlasse o seu vizinho turbulento.

O Presidente norte-americano suscitou igualmente consternação em Seul, ao indicar que a Coreia do Sul devia pagar pelo sistema antimísseis norte-americano actualmente em fase de instalação.

A implantação do THAAD suscitou a forte oposição de parte da opinião pública sul-coreana e a irritação da República Popular da China, que vê o dispositivo como um atentado à sua própria soberania: “Há questões bem mais importantes do que o dinheiro”, refere um editorial do Chosun Ilbo, que acusa Trump de “minar a confiança” dos sul-coreanos com as suas exigências financeiras.