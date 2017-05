Dia de Portugal: Rita Santos convida Presidente da República a deslocar-se a Macau em 2018  

A presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia do Conselho das Comunidades Portuguesas vai enviar uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa a sugerir que a celebração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas decorra em Macau, em 2018. “Espero que no próximo ano seja Macau, o local escolhido pelo senhor Presidente da República para fazer a celebração do Dia de Portugal. Vamos pôr por escrito essa intenção dos portugueses e dos conselheiros em Macau”, contou Rita Santos ao PONTO FINAL. A conselheira encontra-se em Lisboa, onde participou nas reuniões do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas com o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro (Ver texto principal).

