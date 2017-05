Cidadão polaco que alertou para pressões do Gabinete de Ligação vai ser deportado

Não foi notificado nem esteve em Tribunal, mas Simon Lam foi considerado culpado de agredir um taxista e tem até amanhã para abandonar Macau. Lam nega a acusação, mas diz ter estado detido 12 horas sem ter sido informado das razões da detenção. A Polícia de Segurança Pública não respondeu às perguntas do PONTO FINAL em tempo útil.

João Santos Filipe

No fim de Fevereiro, Simon Lam, residente não-permanente de Macau ligado à galeria Iao Hin, revelou que teriam sido feitas pressões pelo Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM junto do Fundo das Indústrias Culturais no sentido de impedir a realização de uma exposição, no território, do pintor de origem tibetana Tashi Norbu. As pressões levaram o artista a abrir mão da ideia de viajar para Macau. Agora, Simon Lam recebeu uma notificação de que será deportado por alegadamente ter agredido um taxista em Dezembro do ano passado. Lam nega as acusações, dizendo ter sido ele o agredido, mas tem até amanhã para abandonar o território.

Contudo, Lam recebeu apenas no Domingo o ultimato de que terá que sair da RAEM até 3 de Maio. O cidadão polaco foi notificado quando se preparava para sair de Macau com destino a Hong Kong. Até essa altura – e após mais de 12 horas em duas esquadras – Lam alega nunca ter informado sobre o que se estava a passar porque os agentes da Polícia de Segurança Pública se recusaram a explicar em inglês o conteúdo da acusação e da notificação.

Simon Lam foi detido pelas autoridades por volta das 16h40 minutos de domingo quando se estava a preparar para viajar de ferry para a vizinha Região Administrativa Especial. Depois de lhe pedirem para preencherem um formulário de identificação, o cidadão polaco acabou por ser levado para o Comissariado da PSP na Taipa. Já na esquadra, aceitou assinar outro formulário de identificação e um documento em chinês. Como ninguém lhe traduziu o conteúdo desse documento, Simon Lam acabaria por rejeitar assinar outro documento que também estava apenas escrito em língua chinesa: “Na Taipa pediram-me que me sentasse e entregaram-me dois papéis ao longo de duas horas. O primeiro estava todo escrito em chinês e acabei por assiná-lo. O segundo recusei porque nunca ninguém respondeu às minhas perguntas sobre a detenção”, explicou Simon Lam, ontem, ao PONTO FINAL.

“As pessoas que estiveram comigo nunca me explicaram porque é que eu estava a ser detido. Só me davam papéis para assinar. Assinei cerca de seis papéis de identificação. Eu perguntei o que é que se passava, mas não me disseram. Só me deixaram sair às cinco da manhã”, frisou.

Contas feitas, a Polícia de Segurança Pública terá retido Lam durante 12 horas. Durante esse período, o residente não-permanente foi conduzido por duas vezes aos Posto de Comando n.º 3, situado nas imediações do Hotel Lisboa, para preencher mais formulários de identificação. A segunda viagem foi justificada com “um impresso mal preenchido”, contou.

Documento para chinês ler

Ao fim de 12 horas, quando eram cinco da manhã, os agentes da PSP conduziram Simon Lam ao Porto Exterior, para que pudesse finalmente embarcar para Hong Kong. Antes foi-lhe entregue um documento em língua chinesa onde consta que, devido a uma agressão a um taxista, tem de deixar Macau até amanhã. As acusações são negadas pelo polaco. Consta igualmente no documento que Simon Lam recusou assinar a notificação.

Já em Hong Kong, Simon Lam contou ao PONTO FINAL que vai tentar arranjar um advogado para resolver a questão, mas que depois de cinco anos pode mesmo sair do território: “Neste momento estou de férias e vou aproveitar. Estou à procura de um advogado para tratar do assunto, mas também não sei como vai ser. Ainda estou a pensar sobre o que fazer…”, contou. “Começo a ficar um bocado farto de todos estes episódios em Macau. Talvez seja o incentivo que preciso para deixar o território”, confessou.

Quanto à acusação, Lam diz que nunca tinha sido notificado da sua constituição como arguido. O galerista sustenta também que nunca foi informado sobre a necessidade de ir a tribunal para ser ouvido.

Alegado taxista agredido foi o agressor

Sobre o episódio, que aconteceu em Dezembro do ano passado, Simon Lam recusa a acusação de que tenha agredido qualquer taxista. Pelo contrário, o residente não-permanente diz ter sido agredido pelo queixoso, que se tinha negado a transportá-lo: “Em Dezembro estava com alguns amigos no Hotel Broadway, onde tínhamos estado num bar. Fomos tentar apanhar um táxi já de madrugada e estava uma fila com três táxis. O primeiro recusou-se a transportar-nos, porque estava à espera dos clientes da China, que pagam grandes quantias. No segundo aconteceu o mesmo. No último também aconteceu e eu recusei sair”, recordou. “Como não queria sair, juntaram-se os três condutores dos três táxis que me começaram a puxar para sair do carro. O meu amigo fez um vídeo com o episódio e a videovigilância pode confirmar a minha versão. A polícia também, porque chegou lá em cerca de um minuto. Acabámos todos na esquadra”, relatou ao PONTO FINAL.

Sobre a possibilidade de ter atingido com um dedo o olho de um dos taxistas, como consta na documentação em chinês a que o PONTO FINAL teve acesso, Simon Lam nega essa possibilidade: “Não toquei com o meu dedo no olho do taxista. Foi algo que não aconteceu nem de forma acidental”, garante.

Sobre uma eventual ligação entre esta acusação e a denúncia relativa às pressões do Gabinete do Governo Central em Macau, Simon Lam diz acreditar que estes episódios não estão relacionados.

“Não me parece que seja por ter denunciado o caso relacionado com o Gabinete de Ligação. Tem a ver com a postura do Governo de Macau perante as pessoas que apoiam activistas do Tibete e contra as pessoas que defendem os seus interesses contra os taxistas”, afirmou. “Sei de casos de pessoas que apresentaram queixas contra os taxistas e que acabaram com o bluecard cancelado. Não é pessoal, mas são os procedimentos deles para quem tem este tipo de activismo contra taxistas”, frisou.

O PONTO FINAL contactou a Polícia de Segurança Pública sobre este incidente e sobre eventuais ligações ao episódio que envolveu o Gabinete do Governo Central em Macau. No entanto, fonte da PSP limitou-se a dizer que a corporação não poderia responder em tempo útil porque, devido ao feriado do Dia do Trabalhador, a secretaria não estava a funcionar.

Polícia aconselhou Simon Lam a não apresentar queixa contra taxista

Quando em Dezembro do ano passado Simon Lam apresentou queixa contra o taxista que alegadamente o agrediu, o polaco foi aconselhado pela PSP a que não o fizesse. A revelação foi feita ontem pelo cidadão polaco ao PONTO FINAL: “Na esquadra perguntaram-me se queria apresentar queixa. Eu disse que sim. Mas a polícia disse-me que era um processo burocrático e longo. Foi-me também dito que se apresentasse queixa, o taxista também apresentaria. Tentaram desencorajar-me de várias formas”, recorda sobre o episódio do ano passado, no qual acabou mesmo por receber tratamento hospitalar.

Apesar de ter sido desencorajado, Simon Lam apresentou queixa mas até ontem ainda não tinha recebido qualquer notificação sobre o processo. Também nunca lhe foi dito que tinha sido acusado pelo taxista, nem que estava a ser julgado em qualquer tribunal da RAEM.