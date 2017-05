  Chefe do Executivo vai nomear instrutor de processos disciplinares

A culpa não morrerá solteira caso o Governo considere que se verificaram actos irregulares no processo de recrutamento de trabalhadores mediante o expediente do regime de aquisição de serviços por parte do Instituto Cultural.

A garantia foi ontem dada pelo Executivo, numa nota de imprensa enviada às redacções pelo Gabinete do Porta-Voz do Governo. O comunicado começa por sublinhar que o Chefe do Executivo reconhece a relevância do caso e que tenciona nomear um instrutor para iniciar os processos disciplinares a que vão ser sujeitos o antigo presidente do Instituto Cultural, Guilherme Ung Vai Meng, e os actuais presidente e vice-presidente do organismo, Leung Hio Ming e Chan Peng Fai, respectivamente.

O Gabinete do Chefe do Executivo vai ainda encaminhar para o Comissariado Contra a Corrupção o relatório interno exigido pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, à direcção do Instituto Cultural.

As conclusões da investigação interna foram reveladas no início da semana passada e, aparentemente, não deixaram o titular da pasta da cultura satisfeito.

No comunicado que enviou esta segunda-feira às redacções, o Governo assegurou que “acompanha atentamente a aplicação das sugestões de melhoramento” formuladas nos relatórios do Comissariado Contra a Corrupção e do Comissariado da Auditoria, “bem como procede à respectiva responsabilização nos termos das leis aplicáveis sempre que se verifiquem actos irregulares”.

Por fim, o Executivo assegura ainda que vai aperfeiçoar de forma activa os mecanismos de fiscalização que tem ao seu dispor, de forma a garantir “que as funções fiscais do Comissariado Contra a Corrupção e do Comissariado da Auditoria sejam plenamente desempenhadas, reforçando assim a fiscalização relativamente à conduta íntegra dos dirigentes da Administração”.