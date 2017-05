Fotografia: Cláudia Aranda;

Os problemas com a instalação eléctrica registados no domingo não foram os únicos a assombrar a edição de 2017 do Hush!!. Nas redes sociais foram vários os residentes do território que se queixaram das dificuldades para sair de Hac Sa, dada a ausência de autocarros em número suficiente para dar resposta ao aumento da procura. Também a ausência de estacionamento foi criticada por quem se deslocou à maior das praias de Coloane durante o fim-de-semana.