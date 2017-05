ATFPM solicita à Comissão Eleitoral “instruções claras” para as concessionárias de jogo  

A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) endereçou uma carta à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), onde pede que o organismo emita “instruções claras” para as concessionárias de jogo, em nome de “uma eleição limpa, sem corrupção”. A presidente da Assembleia-Geral da ATFPM, Rita Santos, recorda que, no anterior escrutínio, vários trabalhadores do sector do jogo se queixaram de pressões, nomeadamente com a presença de panfletos de propaganda eleitoral que eram deixados nos seus cacifos.

“Nas duas reuniões que tivemos com a Comissão Eleitoral, frisamos que esperamos que este ano haja uma eleição limpa, sem corrupção, sem compra de votos, sem oferta de dinheiro, sem oferta de cupões. Esperamos que os eleitores sejam preparados mais cedo mentalmente de que o voto é secreto e que se houver corrupção é punido conforme a lei”, salientou Rita Santos ao PONTO FINAL, para enquadrar a intenção da carta agora endereçada à CAEAL.

A presidente da Assembleia-Geral da ATFPM defendeu que, “não só nos casinos, como também em todas as empresas públicas, deve haver neutralidade, imparcialidade e isenção”. A carta, explicou Rita Santos, surge na sequência das queixas apresentadas por trabalhadores nas últimas eleições, que remetiam para alegadas pressões dentro das concessionárias de jogo: “Foram apresentadas queixas dos próprios trabalhadores, de que nos seus cacifos estavam panfletos de propaganda eleitoral de determinado candidato. Isto é uma forte pressão. Nós pedimos à CAEAL que haja instruções claras nesse aspecto, para as concessionárias de jogo e também para as empresas públicas”, sublinha.

A responsável acredita que a mensagem endereçada merecerá a atenção do presidente de Tong Hio Fong, presidente da Comissão Eleitoral: “Eu acredito que haja resposta à carta, porque este presidente aceita bastante as opiniões das pessoas, e informa”. S.G.