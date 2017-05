Assembleia Geral do Galaxy Entertainment Group agendado para quinta-feira

A Assembleia Geral da operadora Galaxy Entertainment Group vai decorrer na próxima quinta-feira pelas 14h30 no Hotel JW Marriot, na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Na reunião vão estar o presidente e fundador do Grupo, Lui Che Woo, e o vice-presidente e filho do fundador, Francis Lui, além dos outros membros da direcção.

A assembleia vai ser conduzida em cantonês e vai servir para aprovar as contas da operadora em relação ao ano passado. Durante o exercício financeiro relativo a 2016, a Galaxy gerou um lucro para os accionistas de 6,28 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Outras questões que vão ser abordadas passam pela eleição de parte dos corpos sociais da empresa, assim como a definição dos novos índice salariais de parte da direcção. O último ponto da ordem do dia vai abordar a selecção da empresa responsável pela auditoria das contas e o respectivo pagamento.