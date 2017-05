﻿﻿ Zhang Dejiang visita Macau no início da próxima semana

O presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, Zhang Dejiang, vai visitar o território, de 8 a 10 de Maio, “para se inteirar sobre o desenvolvimento actual de Macau”, anunciou na sexta-feira o Executivo.

De acordo com um comunicado do gabinete do porta-voz do Governo, durante a visita, Zhang “ficará também a conhecer a realidade do desenvolvimento social de Macau, terá encontros com diversas personalidades dos diferentes sectores, estando previstas ainda declarações importantes”.

O anterior presidente da Assembleia Popular Nacional (APN) Wu Bangguo visitou Macau em 2013.

Durante essa visita foram detidos três ativistas, incluindo o então presidente da Associação Novo Macau (pró-democracia), Jason Chao. O incidente teve lugar junto à Torre de Macau, onde Wu Bangguo era esperado para uma apresentação sobre o desenvolvimento urbano por parte dos governantes locais.

Os activistas estavam no local para entregar uma petição a Wu em que eram reivindicadas eleições directas para a APN.