Governo flexibiliza acesso a subsídio para pessoas portadoras de deficiência

Está concluída a discussão, por parte do Conselho Executivo, do regulamento que introduz alterações na atribuição do subsídio complementar aos rendimentos de trabalho. A revisão vem facilitar o acesso a apoio financeiro de residentes portadores de deficiência, que agora apenas terão de trabalhar 128 horas mensais e já não necessitam de ter completado 40 anos de idade.

Sílvia Gonçalves

O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre o regulamento administrativo que vem introduzir alterações ao regulamento designado “Medidas provisórias do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho”. Com a revisão, o Governo dá continuidade, em 2017, à atribuição do subsídio que permite aos trabalhadores com baixos rendimentos auferir um apoio que eleve os rendimentos até 5000 patacas por mês. As alterações introduzidas vão ainda flexibilizar as condições de acesso ao subsídio por parte dos residentes portadores de deficiência. Os requerentes que sejam titulares do cartão de registo de avaliação da deficiência terão de trabalhar apenas 128 horas mensais e já não necessitam de ter completado 40 anos de idade. Em 2016 foram recebidos cerca de sete mil pedidos de apoio por parte de portadores de deficiência: “No projecto, propõe-se que seja dada continuidade, em 2017, à atribuição do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho, permitindo aos trabalhadores com baixos rendimentos, que reúnam os requisitos exigidos, receber um montante até 5000 patacas por mês”, anunciou ontem Leong Heng Teng.

O porta-voz do Conselho Executivo apontou como alterações essenciais a proposta de que o requerente titular do cartão de registo de avaliação de deficiência “tenha que trabalhar apenas 128 horas mensais e não necessite de ter completado 40 anos de idade”, mantendo-se os restantes requisitos “inalterados”. Já os pedidos, devem ser apresentados até ao final dos meses de Maio, Julho e Outubro de 2017 e Janeiro de 2018, “referindo-se cada um deles ao período de trabalho do trimestre anterior”. O regulamento administrativo entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de 2017.

“Nós elaboramos o orçamento tendo em conta o emprego das pessoas portadoras de deficiência. Em 2016 houve cerca de 7 mil pedidos. Verifica-se que há cerca de sete mil pessoas portadoras de deficiência que necessitam de subsídio e que têm capacidade de trabalho”, assinalou Leong Heng Teng.

O subsídio complementar aos rendimentos do trabalho conheceu, em 2016, uma descida significativa no número médio de requerentes por trimestre: em média foram 340 os residentes que solicitaram a prestação social face aos 1197 de 2015. O porta-voz do Conselho Executivo explica a discrepância de valores com a atribuição de salário mínimo a dois grupos profissionais. “Devido à aplicação do salário mínimo às pessoas que trabalham na limpeza e na segurança, o seu salário já não corresponde aos requisitos mínimos. A aplicação do salário mínimo explica a redução de requerimentos em 2016”, admite Leong.

Revolução nas forças de segurança

Depois de aprovada a proposta de alteração à lei que regula os Serviços de Polícia Unitários (SPU) e da Lei de Bases da Segurança Interna, que atribui aos SPU as competências de protecção civil e o apoio técnico, logístico e administrativo junto do Conselho de Segurança, o Conselho Executivo concluiu também a discussão do regulamento administrativo que altera o regulamento 5/2009, relativo à organização e funcionamento dos Serviços de Polícia Unitários, “de modo a melhor corresponder às novas exigências”.

O regulamento administrativo prevê a criação de um novo adjunto que coadjuva o comandante-geral e dirige o Centro de Coordenação e Protecção Civil: “Com a nova estrutura, os SPU passam a ter um comandante-geral e três adjuntos, as subunidades aumentam de seis para sete”, esclareceu Leong Heng Teng.

O Conselho Executivo concluiu ainda a discussão do projecto de regulamento administrativo intitulado “Aprovação das normas de funcionamento do Conselho de Segurança”. Depois da extinção do Gabinete Coordenador de Segurança, com a atribuição das competências de protecção Civil aos SPU, tornou-se necessário rever as normas de funcionamento do Conselho de Segurança. O regulamento administrativo agora aprovado “propõe manter inalterado o funcionamento do Conselho de Segurança”. Competirá, assim, agora aos SPU “garantir o apoio administrativo e técnico ao Conselho de segurança, incluindo a assessoria, assim como elaborar o regulamento interno a ser aprovado pelo Chefe do Executivo. O secretário do Conselho de Segurança será o adjunto designado pelo comandante-geral dos SPU”, determina o novo regulamento.