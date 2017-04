﻿﻿ Governo está a melhorar mecanismos de supervisão

O Governo diz que está a rever e a melhorar os mecanismos de supervisão do mercado das telecomunicações para adaptá-lo às novidades tecnológicas e às exigências da população. A explicação foi dada pela directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), Derby Lau Vai Meng, no dia em que pelas 19h45 houve uma avaria nos serviços de Internet prestados pela Companhia de Telecomunicações de Macau.

“Face aos desenvolvimentos e mudanças da indústria das telecomunicações, o Governo está a rever e a melhorar os mecanismos de supervisão do mercado das telecomunicações”, escreveu a directora dos Correios, em resposta a uma interpelação do deputado Chan Meng Kam.

“A melhoria vai ser realizada através de uma abordagem que mistura o princípio de regular antes e depois das alterações. Ao mesmo tempo são tomadas medidas para obrigar os operadores a cumprirem as leis, que são complementadas com a aplicação de sanções”, frisa a responsável.

Ainda para controlar o serviço de telecomunicações no território, que tem sido alvo de várias queixas dos deputados na Assembleia Legislativa, a directora dos CTT conta com o auxílio do público: “Contando também com a supervisão da imprensa e do público, o Governo espera que a indústria das telecomunicações respeite a ordem do mercado”, frisou.

Em relação aos preços cobrados aos utilizadores de Macau, o Executivo promete “devoção” para construir um bom ambiente que satisfaça os apelos dos cidadãos. Derby Lau Vai Meng promete também que os CTT se vão empenhar na tomada de “diferentes iniciativas” para tornar o sector mais razoável.

Sobre o incidente que a 18 de Abril envolveu a CTM, o secretário para os Transportes e Obras Públicas admitiu a possibilidade de multar a operadora, mas só depois de estudar o caso. Nesse dia cerca de 30 mil utilizadores deparam-se com dificuldades no acesso à Internet.