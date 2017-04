Xavier Dolan é o primeiro “Realizador em Foco” na Cinemateca Paixão

O canadiano Xavier Dolan, nascido em 1989, é o “Realizador em Foco” no

âmbito do festival de cinema organizado pela Cinemateca Paixão de 20 a 31 de Maio. Ao longo de quase duas semanas serão apresentados os sete filmes realizados pelo cineasta até agora.

Dolan é conhecido por um estilo visual muito pessoal. Aos 5 anos de idade, o realizador canadiano começou a sua carreira como actor infantil em séries e anúncios de televisão. Dolan atraiu a atenção internacional com o primeiro filme – “Matei a Minha Mãe” – escrito, realizado, produzido e representado pelo próprio aos dezanove anos. O filme estreou no programa da Quinzena dos Realizadores do Festival de Cinema de Cannes em 2009 e recebeu três prémios.

Xavier Dolan viria a realizar mais cinco longa-metragens, ao ritmo de quase um filme por ano. Em 2014, o seu filme “Mommy” foi nomeado para a Palma De Ouro do Festival de Cinema de Cannes, partilhando o Premio do Júri com o lendário realizador francês Jean-Luc Goddard.

É considerado um dos mais promissores cineastas da actualidade. Os seus filmes têm um estilo bastante distinto. Dolan especializou-se no uso da linguagem visual e da música para retratar relações intensas, tais como o amor familiar, a amizade e o romance.

A Cinemateca Paixão escolheu-o para primeiro “Realizador em Foco” devido à criatividade das películas que assinaou. Durante a recta final do mês seráo apresentados sete filmes: “Matei a Minha Mãe”, “Bater do Coração”, “Laurence Anyways”, “Mommy”, “Canção de Elefante”, “Tom na Quinta” e “É Só o Fim do Mundo”. De entre as sete películas, duas abordam as relações entre mãe e filho. A camaradagem, o amor e o afecto são sempre temas abordados por Xavier Dolan nas suas produções.

A Cinemateca organizará uma conversa intitulada “O Mundo Visual de Xavier Dolan” entre as 15h e as 16h no dia 20 de Maio, Sábado, com entrada gratuita.

A venda de bilhetes para o festival “Realizador em Foco: Xavier Dolan” começa amanhã, 29 de Abril, na bilheteira da Cinemateca Paixão.