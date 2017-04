União Europeia insiste no sufrágio directo

Bruxelas voltou a não poupar nas críticas. No relatório anual relativo ao panorama político e económico do território, a União Europeia voltou a exigir a participação do Governo na eleição do Chefe do Executivo e a alertar para as lacunas que vão prevalecendo na RAEM. A autocensura na imprensa, a inexistência de uma lei sindical e a questão do tráfico humano voltaram a merecer a atenção da União Europeia.

A União Europeia (UE) reiterou esta quinta-feira a necessidade de uma “maior participação da população” de Macau na eleição do Chefe do Executivo, para “reforçar a legitimidade do cargo” e aumentar “o apoio público”.

De acordo com o relatório anual sobre a evolução da situação de Macau, Bruxelas “incentiva as autoridades a estudar formas de promover uma maior participação da população no processo de eleição do chefe do Executivo, contribuindo assim para reforçar a legitimidade do cargo e a boa governação”.

No documento, a União Europeia alertou para “a importância do Estado de direito e respeito dos direitos humanos, bem como à necessidade de respeitar plenamente o direito internacional em matérias como os acordos de extradição”, lembrando uma proposta controversa de acordo de extradição entre Macau, a República Popular da China e Hong Kong, que acabou por ser retirada.

A sociedade civil, juristas e magistrados de Macau manifestaram preocupação quanto às implicações de um possível acordo de extradição, sublinhou. Para a União Europeia, os direitos e liberdades fundamentais da população de Macau “continuaram a ser respeitados e o Estado de direito foi preservado”.

A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) beneficia de um “nível elevado de liberdades cívicas e de respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais”, mas o Governo manteve a oposição à criação de um organismo independente de defesa dos direitos humanos proposto pelo Comité da ONU contra a Tortura.

Em relação à comunicação social, o relatório europeu considerou existir “pluralismo suficiente” e “liberdade para exprimir uma variedade de pontos de vista sem restrições”, apesar de detectar “um certo nível de autocensura” sobretudo entre os ‘media’ chineses.

O documento criticou a recusa de entrada em Macau de jornalistas e membros de grupos políticos de Hong Kong.

Em relação ao tráfico de seres humanos e apesar do trabalho desenvolvido pela Comissão de Acompanhamento das Medidas de Dissuasão do Tráfico de Pessoas, que integra representantes do Governo, forças policiais, justiça e serviços sociais, na aplicação de medidas de prevenção e protecção das vítimas, “o número de processos e condenações continua a ser reduzido”.

Nas questões laborais, Macau “não aplicou de forma efectiva os princípios de liberdade de associação e de negociação colectiva”, sublinhou a UE.

Os projectos de lei sobre sindicatos e negociação colectiva foram repetidamente rejeitados na Assembleia Legislativa e, se os trabalhadores são “livres de participar em actividades sindicais e acções laborais, não estão ao abrigo de retaliações”, com a legislação a permitir aos “empregadores rescindir contratos de trabalho sem justa causa mediante uma compensação modesta”, destacou.

Em 2016, os deputados rejeitaram pela oitava vez o projecto de lei sindical, apesar de ter recebido mais votos do que no ano anterior.

Nos últimos anos, Macau registou uma quebra económica significativa, considerou a UE, com o sector do jogo a sofrer com o abrandamento da economia chinesa e devido à campanha contra a corrupção de Pequim.

Devido à contracção da economia de Macau, o comércio bilateral entre a UE e Macau diminuiu significativamente em 2016, registando uma redução de 20,2 por cento das exportações da União Europeia para Macau, descendo para 603 milhões de euros.

As importações provenientes de Macau diminuíram 6,5 por cento, para os 86 milhões de euros.

A União Europeia tem registado excedentes comerciais com Macau desde 2009, que atingiram 516 milhões de euros em 2016, sendo o bloco europeu a segunda maior fonte, no ano passado, de importações de Macau, a seguir à República Popular da China.

As empresas europeias e Bruxelas “estão interessadas em colaborar” com o Governo de Macau para “diversificar a economia, melhorar a sustentabilidade do desenvolvimento económico e promover fluxos comerciais e de investimento bilaterais”, destacou o relatório.

As autoridades da RAEM e a UE acordaram reforçar o intercâmbio directo de informação entre as empresas europeias, com um “papel crescente” em Macau, “mediante o estabelecimento de um diálogo regular entre a comunidade empresarial europeia, representada pela Câmara de Comércio Europeia de Macau, e as autoridades macaenses”.

O objectivo final seria contribuir para a diversificação da economia e para a competitividade a longo prazo de Macau, de acordo com o relatório anual da UE. Entre as prioridades para 2017 contam-se a cooperação em matéria de diversificação da economia, luta contra o tráfico de seres humanos, processos jurídicos, questões regulamentares e investigação e inovação.