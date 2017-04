Um momento junto ao cais. Paris em Hong Kong

O festival “Le French May”, em colaboração com a marca de cerveja Kronenbourg 1664, irão proporcionar um fim-de-semana tipicamente francês na vizinha Região Administrativa Especial. O “Le Moment by the Harbour” decorre de 18 a 21 de Maio na zona de Central. Durante os três dias, a área será transformado em típicas ruas parisienses, conhecidas pelos seus cafés, ateliers de artistas e monumentos icónicos. O público terá a oportunidade de provar comida francesa e assistir à criação de arte de rua e a concertos.

