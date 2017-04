Taxa de desemprego fixou-se nos dois por cento no primeiro trimestre

A taxa de desemprego entre Janeiro e Março deste ano fixou-se em 2 por cento, um valor ligeiramente acima dos 1,9 por cento registados no mesmo trimestre de 2016, indicam dados oficiais ontem divulgados.

De acordo com os Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a taxa de desemprego entre os residentes foi mais elevada, 2,8 por cento, o que representa igualmente uma subida de 0,1 pontos percentuais em termos anuais.

Do total dos quase 645 mil habitantes, 7.900 pessoas estavam desempregadas no primeiro trimestre. Destas, 9,7 por cento procuravam o primeiro emprego.

A mediana do rendimento mensal fixou-se em 15 mil patacas, igual ao período homólogo de 2016, sendo superior para os residentes de Macau, 19 mil patacas, o que representa um aumento anual de mil patacas.

A DSEC destaca, em particular, o sector das lotarias, outros jogos de aposta e actividades de promoção de jogos, onde a mediana do rendimento mensal foi de 20 mil patacas e o da construção, com uma mediana de 15 mil patacas.

No primeiro registou-se um aumento anual de 500 patacas e o segundo manteve-se igual.