PSP reforça presença nas ruas no 1º de Maio

O comissário da Divisão de Relações Públicas da Polícia de Segurança Pública (PSP), Lei Tak Fai, referiu ontem, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que em resposta ao grande número de visitantes previstos para o Dia do Trabalhador, o Corpo de Polícia de Segurança Pública vai reforçar o número de efectivos na rua, para controlar as multidões em todos os pontos onde as grandes concentrações são mais frequentes. As forças de segurança vão ainda prestar particular atenção ao comportamento dos taxistas e manter a vigilância nos principais pontos turísticos da cidade. De acordo com a mesma estação, a PSP estará ainda a distribuir informação no Largo do Senado e nas proximidades, apelando aos cidadãos e comerciantes para que mantenham os seus bens a salvo.

