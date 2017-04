Primeira-dama defende avanças na igualdade de género. Activistas contestam

A primeira dama chinesa, Peng Liyuan, defendeu os avanços da China em matéria de igualdade dos géneros, numa rara entrevista, difundida numa altura em que feministas chinesas asseguram que o controlo das suas campanhas pelas forças de segurança aumentou exponencialmente.

Peng, enviada especial da UNESCO para a promoção da educação das mulheres e das crianças, assegurou que as chinesas experimentaram “um progresso destacável”, quanto ao desenvolvimento pessoal, numa entrevista ao “Correio da Unesco”, citada esta quinta-feira pela imprensa oficial chinesa.

A primeira dama chinesa considerou a educação como uma prioridade para que as mulheres chinesas consigam atingir a igualdade e enalteceu os esforços feitos pelo Governo chinês, que é presidido pelo seu marido, Xi Jinping, para garantir que todas as crianças e mulheres chinesas têm acesso a educação.

As declarações de Peng surgem numa altura em que activistas feministas do país dizem ser alvos de repressão por parte do regime: “Os esforços do Partido Comunista [Chinês] são limitados. Continuamos a retroceder em matéria de igualdade”, assegurou Xiao Meili, uma das activistas, em declarações à agência EFE.

Xiao disse que a polícia a pressionou a trocar de casa em repetidas ocasiões e explica que o colectivo enfrenta agora maiores restrições para publicar comentários, relatórios ou promover campanhas através da Internet ou das redes sociais: “A situação está cada vez pior”, disse.

Em 2015, nas vésperas do Dia da Mulher, as autoridades detiveram cinco das mais proeminentes feministas chinesas, quando estas se preparavam para realizar uma campanha de conscientização contra o assédio sexual.

Apesar de terem sido libertadas ao fim de 37 dias, as mulheres asseguram que as autoridades continuam a controlar os seus movimentos.