Pequim proíbe nomes islâmicos em Xinjiang

As autoridades de Xinjiang, noroeste da China, estão a proibir os pais de darem nomes islâmicos aos filhos, numa tentativa de diluir a influência da religião numa região habitada pela minoria muçulmana chinesa Uigur. “Muhammad,” ”Jihad” e “Islam” estão entre os 29 nomes banidos em Xinjiang, segundo uma lista distribuída por activistas uigures além-fronteiras.

Um funcionário do gabinete de Segurança Pública em Kashgar, cidade de Xinjiang com forte tradição islâmica, disse à agência Associated Press que alguns dos nomes foram proibidos porque têm “origem religiosa”.

A restrição faz parte de um esforço mais amplo de Pequim para secularizar a região, frequentemente palco de conflitos entre os Uigur e a maioria Han, predominante em cargos de poder político e empresarial regional.